La Yamaha R7 2026 presenta un sistema elettronico completo, una ciclistica aggiornata e un livello di comfort migliorato. La moto mantiene la sua identità, nonostante l’introduzione di tecnologie avanzate, offrendo un’esperienza di guida più rifinita. Le modifiche riguardano sia l’assetto che gli aspetti elettronici, senza alterare le caratteristiche distintive del modello. La presentazione ufficiale è prevista per i prossimi mesi, con dettagli tecnici già diffusi.

La popolare Yamaha R7 è stata per lungo tempo sotto assedio. Sono infatti sempre più numerose le case produttrici che, a suo discapito, cercano di attirare i nuovi e giovani motociclisti verso le loro sportive entry-level. Si tratta di un segmento in piena espansione, che continua a evolversi: le moto stanno migliorando e l’introduzione della nuova classe Sportbike, che da quest’anno affianca il mondiale Superbike, ha ulteriormente accresciuto l’entusiasmo per queste moto leggere e accessibili. Le sportive, quindi, sono tutt’altro che morte. Yamaha è entrata in questa categoria nel 2022 con la subito acclamata R7, ma oggi, con una concorrenza sempre più intensa proveniente da Europa, Giappone e persino Cina, è arrivato il momento di rilanciare con una versione significativamente aggiornata della moto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yamaha R7 2026, l'elettronica non toglie la personalità

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