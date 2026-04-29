Un nuovo modello di SUV, sviluppato con la collaborazione di Huawei, si prepara a entrare nel mercato internazionale. La casa produttrice cinese ha annunciato che il Luxeed R7, veicolo di segmento premium, sarà esportato in diversi paesi. La preparazione all’export coinvolge anche la collaborazione con Chery, che si occuperà della distribuzione globale del modello. Il veicolo combina tecnologia avanzata e design per competere sui mercati esteri.

? Cosa sapere Chery prepara l'esportazione globale del SUV Luxeed R7 sviluppato con la tecnologia Huawei.. Il piano risponde al calo delle vendite in Cina, scese a 1.820 unità a marzo.. Yin Tongyue, presidente di Chery, ha confermato che il SUV Luxeed R7, frutto della collaborazione tra Huawei e l’automobilista cinese, si prepara per l’esportazione sui mercati internazionali. Il veicolo intelligente è attualmente impegnato in una fase di revisione tecnica per adeguarsi agli standard di sicurezza globali e alle diverse esigenze dei guidatori fuori dall’Asia. La strategia di espansione mira a portare la tecnologia della Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) su scala mondiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Huawei sfida il mondo: il SUV Luxeed R7 punta all’export globale

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