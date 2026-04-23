Alex Rins ignora Yamaha dopo la conferma dell’uscita nel 2026

Alex Rins ha evitato di commentare pubblicamente la recente comunicazione di Yamaha riguardo alla sua uscita dal campionato nel 2026. Dopo aver appreso dell’annuncio, il pilota ha mantenuto un atteggiamento distante, senza rilasciare dichiarazioni o manifestare opinioni sulla decisione della casa giapponese. La situazione ha attirato l’attenzione nel mondo delle corse, ma Rins non ha fornito ulteriori dettagli o commenti ufficiali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Alex Rins ha recentemente parlato della sua esclusione dalla squadra Yamaha per la MotoGP 2027, manifestando chiaramente il suo discontento per la situazione. Secondo le ultime notizie, Yamaha avrebbe ormai definito il proprio schieramento per la prossima stagione, con Jorge Martin previsto come sostituto di Fabio Quartararo. Questo cambio di pilota ha lasciato Rins in una posizione precaria, senza un posto sicuro nella griglia, e ha alimentato la sua frustrazione contro il direttore sportivo Massimo Meregalli, il quale aveva chiesto di mantenere il silenzio sulla questione.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Alex Rins ignora Yamaha dopo la conferma dell’uscita nel 2026. Notizie correlate Yamaha rivoluziona il garage: Ai Ogura al posto di Rins nel 2027Il garage Yamaha per la stagione 2027 prende una forma definitiva: Ai Ogura sostituirà Alex Rins nella squadra ufficiale, affiancando Jorge Martin. Leggi anche: LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Alex Rins al comando, bene Bezzecchi. Bagnaia non forza Contenuti utili per approfondire Alex Rins ignora Yamaha dopo la conferma dell’uscita nel 2026.Le recenti mosse di Yamaha, culminate con l’ingaggio di Ai Ogura, hanno chiarito ulteriormente le dinamiche del mercato piloti, lasciando Rins senza una moto per il prossimo anno e costringendolo a ... napolipiu.com Yamaha-Rins, niente rinnovo: Mi hanno detto che hanno ingaggiato il secondo pilotaAlex Rins sperava di potersi giocare le proprie carte in Yamaha anche nel 2027, nonostante un inizio di stagione complicato. Per lui come per tutti i piloti di Iwata, alle prese con la rivoluzione tec ... sport.sky.it