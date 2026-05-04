Festa, canti e balli. Malgrado ci sia un altro trofeo cui dare la caccia (Coppa Italia, finale il 13 maggio contro la Lazio), i giocatori dell'Inter nella notta tra domenica e lunedì hanno celebrato in forma (semi) privata la conquista del 21° scudetto all'Hotel Sheraton. E la colonna sonora che ha accompagnato i balli nerazzurri allo stadio, nello spogliatoio e poi in hotel è “Made in Romania” del cantante romeno Ionut Cercel e il ritornello è quel "Yali Yali" diventato virale nel video del gavettone a Chivu nella pancia di San Siro. La canzone simbolo, al netto dei vari inni istituzionali, della squadra campione...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Yali yali", e l'Inter balla: il nuovo tormentone nerazzurro l'ha portato Calhanoglu

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Argomenti più discussi: Inter, super Thuram non si ferma più: senza Lautaro è diventato lui il trascinatore; Indisponibili Serie A: infortunati e squalificati della 34ª giornata; Stroppa: Il mio Venezia come Sinner. Se posso scegliere, voglio morire nella metà campo d'attacco; Como, botta alla testa per Nico Paz. Non vedo bene. Sostituito da Caqueret.

Yali yali, e l'Inter balla: il nuovo tormentone nerazzurro l'ha portato CalhanogluDue anni fa Hakan portò in spogliatoio Made in Romania, e la canzone è diventata subito un cult per la squadra ... msn.com

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