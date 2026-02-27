Inter riecco il tormentone Calhanoglu | 26 milioni sul piatto c’è già il sostituto | CM
L’Inter si prepara a riprendere il campionato dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Bodo Glimt. Il regista turco, già rientrato in allenamento, è al centro di discussioni sul suo futuro nella squadra nerazzurra, mentre si parla di un’offerta da 26 milioni di euro e dell’identificazione di un possibile sostituto. Il giocatore dovrebbe tornare a giocare con il Genoa.
L’Inter si rituffa in campionato per dimenticare la delusione in Champions League da vicecampione in carica, dopo l’eliminazione dai playoff per mano del Bodo Glimt. Chivu vuole continuare la corsa solitaria verso lo scudetto nel match casalingo contro il Genoa, mentre in chiave mercato si aprono diversi scenari in vista della prossima estate. La dirigenza nerazzurra potrebbe operare un profondo restyling, con il rebus in mezzo al campo legato ancora una volta ad Hakan Calhanoglu. Calhanoglu tornerà tra i convocati nel match di San Siro con il Genoa, ma intanto fa discutere nuovamente il futuro in maglia nerazzurra dell’ex Milan. Il Galatasaray infatti non si arrende e pianifica un altro assalto per il numero 20, che rimane fortemente attratto dalla possibilità di tornare in patria. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Calhanoglu Inter, in pochi mesi si decide il futuro. E se va via c’è già il sostitutodi Redazione Inter News 24Calhanoglu Inter, il futuro del regista turco si decide nei prossimi mesi.
