Calhanoglu ha commentato le modifiche apportate da Chivu alla guida dell’Inter, sottolineando come abbia portato calore e nuove opportunità per i giovani del club. Successivamente, il regista nerazzurro ha ripercorso il suo passaggio in maglia interista, offrendo alcuni dettagli sul suo percorso e sull’esperienza vissuta con la squadra. Le sue parole hanno evidenziato aspetti legati alla crescita e alle novità introdotte recentemente.

Inter News 24 Calhanoglu, regista dell’Inter, ha parlato delle innovazioni portate da Chivu alla guida dei nerazzurri e non solo: le dichiarazioni. In un’intima intervista rilasciata a Kafa Sport direttamente dal centro sportivo di Appiano Gentile, il regista dell’ Inter Hakan Calhanoglu ha aperto le porte della sua quotidianità e del mondo nerazzurro. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan Il numero 20, colonna portante della squadra che guida la Serie A con 69 punti, ha analizzato la transizione tecnica avvenuta in estate e il rapporto con la nuova proprietà Oaktree, sottolineando l’impatto positivo del nuovo corso targato Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu incorona Chivu: «Ha portato calore e opportunità per i giovani dell’Inter». Poi torna sul passaggio in nerazzurro

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