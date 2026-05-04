XVII edizione della rassegna letteraria Premio Com&Te | il terzo appuntamento

Il 8 maggio alle 18 si svolgerà il terzo incontro della XVII edizione della rassegna letteraria Premio Com&Te, presso l’Holiday Inn di Cava de’ Tirreni. La manifestazione coinvolge autori e lettori in eventi dedicati alla narrativa e alla poesia. La rassegna si tiene annualmente e si svolge in diverse location della zona, con incontri che approfondiscono tematiche legate alla letteratura contemporanea.

Si terrà il prossimo venerdì 8 maggio, alle ore 18, presso l’Holiday Inn di Cava de’ Tirreni, il terzo appuntamento della XVII edizione della rassegna letteraria Premio Com&Te. Ospite del salotto letterario sarà la giornalista Anna Maria Travagliati con la pubblicazione Le luci della bellezza A.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Venerdì prossimo 20 marzo al via la XVII^ edizione del Premio letterario ‘Com&Te’Ad aprire gli appuntamenti di questa edizione sarà Alessandra Libutti con La memoria del giglio (Rizzoli). Cava de’ Tirreni, giovedì il secondo appuntamento del Premio Com&TeTempo di lettura: 2 minutiSi terrà il prossimo giovedì 9 aprile, alle ore 18, presso l’Holiday Inn di Cava de’ Tirreni, il secondo appuntamento della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Premio per la Pace Giuseppe Dossetti 2026: i protagonisti della XVII edizione; Il premio Guido Carli alla XVII edizione; Premio Carli a Roma, omaggio al connubio tra talento e solidarietà: ecco i premi; Dialoghi di Pistoia, XVII edizione: 22-24 maggio 2026 Corpi in divenire. Mappe, sfide e confini dell’umano. la Repubblica. . Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami su Mercedes e conquista la terza vittoria consecutiva. Il pilota italiano, leader del Mondiale, chiude davanti alle McLaren di Norris e Piastri, mentre Leclerc finisce sesto dopo un finale caotico #rep - facebook.com facebook