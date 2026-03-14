Venerdì 20 marzo alle 18 si terrà l’inaugurazione della XVII^ edizione del Premio letterario ‘Com&Te’ presso l’Holiday. L’evento coinvolge autori, lettori e giudici che si riuniscono per la prima giornata della manifestazione dedicata alla narrativa e alla poesia. Durante la serata si svolgeranno le prime presentazioni e si darà il via alle attività previste per questa edizione.

Ad aprire gli appuntamenti di questa edizione sarà Alessandra Libutti con La memoria del giglio (Rizzoli). I successivi salotti letterari si terranno, sempre alle ore 18 presso l’Holiday Inn di Cava de’ Tirreni, il 9 aprile con Giacinta Cavagna di Gualdana Un milione di scale Le ragazze della Rinascente (Neri Pozza), l’8 maggio con Anna Maria Travagliati Le luci della bellezza A chi il peccato del suo occultamento? (Armando Editore), il 15 maggio con Antonella Mariani Protagoniste Storie di donne che hanno fatto la differenza (Avvenire Vita e Pensiero), infine, il 22 maggio, alle ore 11, presso il Museo delle Scienze Agrarie della Reggia di Portici, con Paolo Giulierini Mare Monstrum Mistero e meraviglia: miti e leggende del Mediterraneo (Giunti). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Venerdì prossimo 20 marzo al via la XVII^ edizione del Premio letterario ‘Com&Te’

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