XR TourGuide il museo etnografico diventa immersivo a Morigerati

Da salernotoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Museo Etnografico di Morigerati si prepara a introdurre XR TourGuide, un’applicazione mobile che utilizza tecnologie di Realtà Estesa (XR) per offrire un’esperienza immersiva ai visitatori. La sperimentazione di questa nuova iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso strumenti digitali avanzati, con l’obiettivo di arricchire la visita e coinvolgere un pubblico più ampio. La presentazione ufficiale dell’app è prevista nelle prossime settimane.

La sperimentazione conquista il Museo Etnografico di Morigerati che si prepara ad accogliere XR TourGuide, una nuova applicazione mobile dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso le tecnologie di Realtà Estesa (XR). L’evento si terrà sabato 9 maggio  dalle ore 11 alle 13.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Escher a Padova: al Museo Eremitani il viaggio immersivo nei mondi impossibili

Leggi anche: Il Diavolo Veste Prada 2 arriva a Milano: Rinascente diventa un set immersivo

Contenuti di approfondimento

xr tourguide il museoA Morigerati la sperimentazione di XR TourGuide, il museo etnografico diventa immersivoCultura: Il Museo Etnografico di Morigerati si prepara ad accogliere la sperimentazione di XR TourGuide, una nuova applicazione mobile dedicata alla valorizzaz ... cilentonotizie.it

xr tourguide il museoEsperienze digitali nei musei: XR TourGuide sbarca a Morigerati (SA), visite guidate in realtà estesaStampaIl Museo Etnografico di Morigerati, in provincia di Salerno, si prepara ad accogliere la sperimentazione di XR TourGuide, una nuova applicazione mobile dedicata alla valorizzazione del patrimoni ... salernonotizie.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.