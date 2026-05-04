XR TourGuide il museo etnografico diventa immersivo a Morigerati
Il Museo Etnografico di Morigerati si prepara a introdurre XR TourGuide, un’applicazione mobile che utilizza tecnologie di Realtà Estesa (XR) per offrire un’esperienza immersiva ai visitatori. La sperimentazione di questa nuova iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso strumenti digitali avanzati, con l’obiettivo di arricchire la visita e coinvolgere un pubblico più ampio. La presentazione ufficiale dell’app è prevista nelle prossime settimane.
La sperimentazione conquista il Museo Etnografico di Morigerati che si prepara ad accogliere XR TourGuide, una nuova applicazione mobile dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso le tecnologie di Realtà Estesa (XR). L’evento si terrà sabato 9 maggio dalle ore 11 alle 13.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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