A Milano, dal 14 aprile al 4 maggio, la Rinascente di Piazza Duomo ospita un'esposizione dedicata a Il Diavolo Veste Prada 2. La mostra trasforma il negozio in un ambiente ispirato al film, a pochi giorni dall’uscita del sequel nelle sale italiane prevista per il 29 aprile. L’evento si inserisce nel calendario di iniziative legate al lancio del film, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza immersiva.

Milano si trasforma in un mini set cinematografico. Dal 14 aprile al 4 maggio, Rinascente Milano Piazza Duomo apre le sue porte a Il Diavolo Veste Prada 2, attesissimo sequel del cult che arriverà nelle sale italiane il 29 aprile. Nel pieno della Milano Design Week, lo storico department store si reinventa con un progetto immersivo che unisce moda, cinema e design. Le celebri vetrine sono interamente dedicate al film, mentre due imponenti sculture di décolleté rosse – alte quasi quattro metri e realizzate in collaborazione con Stefano Seletti – accolgono i visitatori all’ingresso. Anche la facciata si accende di rosso, richiamando l’estetica iconica del film.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il Diavolo Veste Prada 2 arriva a Milano: Rinascente diventa un set immersivo

Il diavolo veste Prada 2, la collezione Ceruleo diventa realtà (e si può acquistare)Basta infatti dire «ceruleo» per evocare alla mente la scena del film, ormai leggendaria, dove una spazientita Miranda spiega alla sua neo assistente...

Il tour de Il diavolo veste Prada 2 continua: Miranda veste (anche) Prada, Andy sceglie la pelle. Tutti i look delle protagoniste: da Città del Messico a SeoulPer il primo appuntamento della giornata, ovvero la conferenza stampa, Anne Hathaway ha scelto ancora le ruches, così maxi e vaporose da creare delle...

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Trailer finale | IT