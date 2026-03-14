Xiaomi 17T in arrivo | prezzo specifiche e data di lancio anticipate

Secondo le ultime indiscrezioni, Xiaomi prepara il lancio del nuovo modello 17T, che potrebbe arrivare prima rispetto al predecessore lanciato lo scorso settembre. Si parla di dettagli sul prezzo, le specifiche tecniche e la data di uscita, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. La presentazione del dispositivo è attesa nei prossimi mesi, ma le informazioni disponibili sono ancora poche.

Secondo i rumor più recenti, Xiaomi 17T potrebbe arrivare prima del previsto rispetto al predecessore lanciato lo scorso settembre. Il leaker Abhishek Yadav indica una possibile presentazione tra aprile e maggio sul mercato indiano, confermata anche da Debayan Roy (noto come Gadgetsdata), che prevede una commercializzazione entro due o tre mesi. Sempre secondo i leak, Xiaomi 17T potrebbe essere venduto a circa 55.000 rupie, equivalenti a circa 520 euro al cambio. Non ci sono ancora informazioni ufficiali sul prezzo per il mercato europeo o italiano. Come il modello precedente, Xiaomi 17T dovrebbe arrivare affiancato da una variante Pro, sebbene quest’ultima potrebbe avere una distribuzione più limitata a livello globale. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Xiaomi 17T in arrivo: prezzo, specifiche e data di lancio anticipate Articoli correlati Xiaomi 17 e xiaomi 17 ultra data di lancio globale e prezzi trapelatila serie xiaomi 17 si prepara al lancio globale con due modelli principali, lo standard e l’ultra. Samsung galaxy s26 lancio in diretta: specifiche s26 s26 plus s26 ultra prezzo data di uscita e galaxy buds 4 cosa aspettarsiun’anticipazione mirata e professionale sull’evento di rivelazione della nuova gamma galaxy, confermato ufficialmente per oggi. XIAOMI 17 PRO MAX DISTRUGGE L’iPHONE Contenuti e approfondimenti su Xiaomi 17T in arrivo prezzo specifiche... Temi più discussi: Recensione Xiaomi 17 Pro: un diavoletto che purtroppo non arriverà da noi; Recensione Xiaomi 17 Ultra; Xiaomi 17 Ultra, la recensione: lo smartphone con il super zoom per gli appassionati di fotografia; Amazon, Xiaomi 17 crolla di prezzo: sconti all'80%. Xiaomi cambierà strategia: i nuovi 17T arriveranno molto prima del previstoXiaomi anticipa il debutto della serie T: i nuovi Xiaomi 17T e 17T Pro sono attesi in Europa tra aprile e maggio. Le specifiche includono SoC MediaTek Dimensity 8500 e 9500, display OLED da 6,8 e batt ... hwupgrade.it Gli Xiaomi 17 arrivano a fine febbraio, i 17T potrebbero debuttare già in primaveraXiaomi ha confermato la data di lancio dei nuovi Xiaomi 17 per l'Europa mentre la serie 17T, solitamente prevista per il mese di settembre, potrebbe debuttare nel corso della prossima primavera, in ne ... hwupgrade.it Colloqui con Xiaomi e Xpeng, sul tavolo anche la cessione di quote in alcuni marchi, come Maserati - L’azienda smentisce: «normali interlocuzioni di business» - facebook.com facebook Solo 10g. Facile da trovare. Il primo tag di Xiaomi di sempre. Acquistalo ora: bit.ly/Xiaomi17Series! x.com