Recentemente, un ex wrestler ha condiviso un messaggio sui social network che ha suscitato l’interesse dei fan riguardo a una possibile partecipazione in un prossimo evento di wrestling. La comunicazione ha generato speculazioni sulla presenza dell’atleta durante l’evento, senza però fornire dettagli ufficiali o conferme da parte dell’organizzazione. La voce circola tra appassionati, anche se non ci sono ancora annunci ufficiali riguardo a un ritorno o a un coinvolgimento diretto.

Come riportato qualche giorno fa dalla nostra redazione, Cena ha attirato l’attenzione dopo aver pubblicato un messaggio sui social che fa pensare che potrebbe comunque essere coinvolto in qualche modo nell’evento. John Cena non ha rivelato cosa abbia in mente, ma il tono del messaggio lascia pensare a una nuova apparizione o a un segmento speciale. Durante la trasmissione Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha affrontato l’argomento cercando di spiegare perché Cena continui ad essere pubblicizzato a così poca distanza da WrestleMania. Ha sottolineato che le apparizioni di Cena sono previste da contratto con la WWE. “ Ok, allora, per quanto riguarda John Cena.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Spiegato il messaggio di Cena in vista di una possibile apparizione a Backlash

Notizie correlate

John Cena stuzzica i fan: “Qualcosa di epico” in arrivo a WWE BacklashJohn Cena potrebbe anche essersi ritirato dalla competizione sul ring, ma continua a lasciare indizi su un possibile momento speciale che i fan...

WWE: L’apparizione di LA Knight a RAW solleva dubbi su un suo possibile infortunioI fan sono preoccupati per LA Knight dopo la sua ultima apparizione a RAW, poiché i suoi piani per WrestleMania 42 non sono ancora stati confermati.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: WWE: Jacob Fatu attacca Roman Reigns a Raw e si prende il match per Backlash; WWE | Jacob Fatu attacca Roman Reigns a Raw e si prende il match per Backlash; WWE: Pat McAfee ha scelto lui stesso di chiudere la sua storyline, il retroscena.

WWE: Kairi Sane rompe il silenzio dopo il licenziamentoKairi Sane ha finalmente rotto il silenzio dopo giorni di speculazioni sul suo licenziamento dalla WWE. Il suo messaggio sta già facendo parlare i fan. In seguito alle indiscrezioni secondo cui avrebb ... spaziowrestling.it

WWE: EVIL rompe il silenzio dopo il debutto ad NXTEVIL pubblica il suo primo messaggio ufficiale dopo il debutto a WWE NXT. Scopri le parole dell'ex campione IWGP ... spaziowrestling.it

Megan Fox ha spiegato: “Ci sono solo certe cose che i ragazzi non dovrebbero mai vedere fare alle loro madri...” - facebook.com facebook