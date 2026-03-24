Durante l’ultima puntata di RAW, LA Knight è apparso sul ring, suscitando preoccupazioni tra i tifosi. La sua presenza non è stata accompagnata da annunci ufficiali riguardo alle prossime tappe, in particolare per il suo coinvolgimento a WrestleMania 42. La mancanza di dettagli ufficiali ha portato gli spettatori a temere un possibile infortunio o un problema che potrebbe influire sui suoi impegni futuri.

I fan sono preoccupati per LA Knight dopo la sua ultima apparizione a RAW, poiché i suoi piani per WrestleMania 42 non sono ancora stati confermati. Da settimane è in faida con The Vision. Quella sembrava essere la direzione presa. Alcune indiscrezioni suggerivano un possibile incontro con Brock Lesnar, ma la WWE non ha dato seguito a quei piani. La scorsa settimana, Oba Femi ha accettato la sfida lanciata da Lesnar per WrestleMania. Tuttavia, lo status di Knight a WrestleMania 42 rimane poco chiaro, nonostante continui a presentarsi ogni settimana. Ultimamente, Knight ha causato problemi e messo in difficoltà The Vision. Tuttavia, questa settimana a RAW, qualcosa sembrava strano, il che ha preoccupato i fan. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: L’apparizione di LA Knight a RAW solleva dubbi su un suo possibile infortunio

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