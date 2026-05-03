Roman Reigns aveva annunciato di voler essere presente in WWE durante tutta l’estate, promettendo una partecipazione regolare. Tuttavia, alcune date previste per giugno sono state cancellate, lasciando in sospeso il suo programma. La notizia arriva dopo le dichiarazioni dell’atleta riguardo ai suoi impegni futuri, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali che spiegano le modifiche alle date già annunciate.

Roman Reigns aveva appena promesso ai fan una presenza fissa per tutta l’estate in WWE, ma qualcosa sembra già essere cambiato. Il suo nome, infatti, è stato rimosso dalla programmazione ufficiale della WWE per tutti gli episodi di RAW previsti a giugno, poche settimane dopo aver assicurato che avrebbe lavorato a tempo pieno nei mesi estivi. Inizialmente, Reigns era stato annunciato per otto apparizioni consecutive a Monday Night Raw dopo la sua vittoria contro CM Punk a WrestleMania 42. Le date includevano gli show del 4 maggio a Omaha, 11 maggio a Knoxville, 18 maggio a Greensboro, 25 maggio a Columbus, seguiti dagli appuntamenti del 1° giugno a Torino, 8 giugno a Parigi, 15 giugno a Baltimora e 22 giugno a Londra.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns aveva promesso un’estate da full-timer, già cancellate le date di giugno

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Queste le prossime puntate di Raw in cui la WWE ha ufficialmente annunciato la presenza di ROMAN REIGNS 4 Maggio, Omaha, NE 11 Maggio, Knoxville, TN 18 Maggio, Greensboro, NC 25 Maggio, Columbus, OH 1 Giugno, To - facebook.com facebook