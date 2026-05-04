WWE | Nel Dungeon nasce una campionessa Liv Morgan racconta la sua ascesa al titolo mondiale

Liv Morgan ha condiviso dettagli sulla sua vittoria del titolo mondiale, spiegando come il suo percorso sia stato caratterizzato da un impegno costante e dedizione durante gli allenamenti fuori dal pubblico. La campionessa ha parlato dei momenti che l’hanno portata a raggiungere questo traguardo, evidenziando le fasi di preparazione e le sfide affrontate lungo la strada. La sua narrazione si concentra sui sacrifici e le ore di allenamento che hanno contribuito al suo successo.

Liv Morgan sta offrendo ai fan uno sguardo più approfondito su ciò che ha portato il suo livello sul ring a un nuovo standard e tutto parte da un lavoro intenso lontano dai riflettori. In vista di WrestleMania 42, Morgan ha affinato le sue abilità allenandosi al “ Dungeon ” insieme a Natalya Neidhart e TJ Wilson. Oggi, con il titolo di WWE Women’s World Champion alla vita, quei sacrifici stanno ricevendo l’attenzione che meritano. Dal Dungeon al titolo: L’incredibile scalata di Liv Morgan. In un recente video condiviso online, Natalya ha sottolineato come Liv non sia mai stata una semplice allieva di passaggio, ma una presenza fondamentale fin dall’inizio di questa nuova fase del Dungeon: “Liv è una OG del Dungeon, è stata con noi fin da quando abbiamo aperto questa struttura.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Nel Dungeon nasce una campionessa, Liv Morgan racconta la sua ascesa al titolo mondiale Notizie correlate Leggi anche: WWE: Liv Morgan ha deciso quale campionessa sfiderà a WrestleMania 42 WWE: Liv Morgan mostra la sua ferita sulla fronte dopo l’ultimo episodio di RAWLiv Morgan non si tira indietro dopo quel brutto scontro, e ora sta mostrando senza filtri le conseguenze.