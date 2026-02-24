WWE | Liv Morgan ha deciso quale campionessa sfiderà a WrestleMania 42

Liv Morgan ha annunciato quale campionessa affronterà a WrestleMania 42, dopo aver vinto la Royal Rumble femminile. La wrestler ha scelto di sfidare Stephanie Vaquer per il Women’s World Championship, dimostrando la sua determinazione durante l’ultima puntata di Raw. La decisione ha sorpreso molti fan, che si aspettavano un’altra sfidante. Morgan ha confermato la sua scelta con un gesto deciso nel backstage, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Liv Morgan ha finalmente svelato la sua decisione per WrestleMania 42. La vincitrice della Royal Rumble femminile ha scelto di sfidare Stephanie Vaquer per il Women’s World Championship, e lo ha fatto nel modo più spietato possibile durante l’ultima puntata di Raw. Liv Morgan e il colpo di scena a Raw: finta scusa e attacco con il microfono. Dopo settimane di attesa, Liv Morgan si è presentata sul ring e ha chiamato sia Jade Cargill che Stephanie Vaquer per annunciare la sua scelta. La Morgan si è rivolta prima alla Vaquer, ammettendo di averla forse giudicata male e definendosi egoista e presuntuosa nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

liv Morgan is going to WrestleMania 42

