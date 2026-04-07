Dopo l’ultimo episodio di RAW, Liv Morgan ha condiviso sui social una foto che mostra la ferita sulla fronte rimediata durante il match. L’atleta ha deciso di rendere pubblica la ferita, senza nasconderla, per mostrare le conseguenze di un confronto intenso e fisicamente impegnativo. La sua immagine ha attirato l’attenzione dei fan, che hanno commentato la sua determinazione nel continuare a competere nonostante le ferite.

Liv Morgan non si tira indietro dopo quel brutto scontro, e ora sta mostrando senza filtri le conseguenze. Dopo che sono emerse notizie secondo cui sia Roxanne Perez che Morgan sono state messe in protocollo per sospetta commozione cerebrale in seguito al violento impatto testa contro testa nell’episodio del 6 aprile 2026 di RAW, Morgan è tornata su Instagram il 7 aprile per mostrare chiaramente la situazione. Nel post ha condiviso alcune foto in cui si vede un evidente gonfiore sulla fronte, conseguenza dello scontro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Liv Morgan (@yaonlylivvonce) Ma invece di pubblicare un aggiornamento tranquillo o preoccupato, Morgan ha scelto un tono decisamente più aggressivo, lanciando un messaggio diretto a Stephanie Vaquer: “Adesso sei mia b**** @stephanie. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Liv Morgan mostra la sua ferita sulla fronte dopo l’ultimo episodio di RAW

WWE: Fan preoccupati per Liv Morgan e Roxanne Perez dopo lo scontro avvenuto durante RAWLiv Morgan e Roxanne Perez si sono scontrate duramente con la testa nell’ultima puntata di RAW.

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