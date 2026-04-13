WWE | L’effetto McAfee sulle vendite per WrestleMania 42

Durante l’episodio di Friday Night SmackDown trasmesso venerdì 10 aprile, un noto commentatore ha promosso uno sconto del 25% sui biglietti per la prima serata di WrestleMania 42, prevista per il sabato successivo. La promozione è stata annunciata nel corso dello spettacolo, in collaborazione con un alleato di uno dei wrestler coinvolti. La mossa ha attirato l’attenzione dei fan presenti e degli spettatori che seguivano l’evento in televisione.

Nella puntata di Friday Night SmackDown di venerdì 10 aprile Pat McAfee, alleato di Randy Orton, ha promosso uno sconto del 25% sull’acquisto dei biglietti per la Night 1 di WrestleMania 42, che si terrà sabato prossimo. La WWE punta a quel tutto esaurito che, oltre a mettere a tacere le polemiche dell’ultimo periodo riguardo ai prezzi degli show (che dalla fusione con UFC sono balzati alle stelle deludendo in molti casi le aspettative del pubblico), garantirebbe un importante fatturato per TKO . E in quest’ultimo periodo le ha tentate davvero tutte! Pacchetti speciali, la possibilità di essere sposati da The Miz, iniziative di vario genere e in ultimo lo sconto promesso da Pat McAfee.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: L’effetto McAfee sulle vendite per WrestleMania 42 WWE: Pat McAfee risponde a CM Punk e “regala” uno sconto sui biglietti di WrestleManiaLa scorsa settimana il WWE Universe è stato sorpreso dall’intervento di Pat McAfee contro Cody Rhodes, svelando che era lui il misterioso... Jeff Jarrett: “Ecco perché WrestleMania 42 sta faticando nelle vendite”La WWE si trova a fare i conti con un problema insolito per il suo evento di punta: le vendite dei biglietti di WrestleMania 42 procedono più...