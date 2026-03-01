Seth Rollins è tornato all’Elimination Chamber in modo significativo, lasciando intendere un possibile ritorno stabile in WWE. La compagnia sembra puntare molto su di lui in vista di WrestleMania 42, anche se non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali sul suo coinvolgimento. Il suo ritorno ha suscitato molte discussioni tra i fan, ma al momento non ci sono conferme precise sul suo ruolo futuro.

Il clamoroso ritorno di Seth Rollins all’Elimination Chamber non è stato un semplice momento isolato, tutto lascia pensare a un rientro a tempo pieno. Secondo quanto riportato da Bodyslam.net, Rollins sarebbe attualmente previsto per competere a WrestleMania 42 e potrebbe già aver ricevuto l’idoneità medica dopo l’intervento alla spalla che lo aveva tenuto lontano dal ring. In WWE filtra ottimismo sul suo stato fisico, segnale che il ritorno ufficiale sul ring sarebbe ormai imminente. Rollins ha scioccato i fan a Chicago quando si è rivelato come l’aggressore mascherato all’interno della Chamber. Dopo essersi introdotto nella struttura senza farsi notare, ha colpito Logan Paul con un Superkick seguito da una Stomp. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Aggiornamenti sullo status di Seth Rollins, la compagnia punta su di lui per WrestleMania 42

