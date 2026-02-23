WWE 2K26 | 400 wrestler e un viaggio autobiografico con CM Punk

WWE 2K26 include 400 wrestler e un viaggio autobiografico con CM Punk, a causa dell’interesse crescente per la serie tra i fan. Durante una prova a Londra, i giornalisti hanno potuto testare il gioco, notando miglioramenti grafici e modalità più coinvolgenti. La nuova versione si concentra sulla ricchezza di contenuti e sulla fedeltà alle emozioni del wrestling. La presentazione ha suscitato curiosità tra gli appassionati, che aspettano di vedere come si evolverà il franchise.

WWE 2K26: un passo avanti nella maturità della serie?. Negli studi di Take-Two a Londra, un gruppo di giornalisti ha avuto l'opportunità di provare in anteprima WWE 2K26, il nuovo capitolo della celebre serie di videogiochi dedicata al wrestling. La prova ha rivelato un titolo che, pur non stravolgendo la formula, punta a consolidare e approfondire quanto di buono è stato fatto negli anni precedenti. Con un roster di oltre 400 Superstar e un gameplay più bilanciato, WWE 2K26 sembra voler trovare un equilibrio tra spettacolo, simulazione e contenuti a lungo termine. Il cuore pulsante di questa edizione è lo Showcase dedicato a CM Punk, il più personale mai realizzato.