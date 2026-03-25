Il wrestler WWE Kit Wilson | Voglio battermi con il cantante Jelly Roll è arrogante e tossico

Il wrestler della WWE Kit Wilson ha dichiarato di voler affrontare il cantante Jelly Roll, definendolo arrogante e tossico. Wilson ha confermato la sua presenza a Torino il 31 maggio per l'evento Clash In Italy, organizzato dalla WWE. La conferma della partecipazione segue le dichiarazioni pubbliche del lottatore, che ha espresso il suo desiderio di scontrarsi con l'artista durante l'evento.

Il lottatore della World Wrestling Entertainment conferma che sarà a Torino il prossimo 31 maggio per l'evento Clash In Italy. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati WWE: Jelly Roll verso un tag team match a WrestleMania 42 con Royce KeysJelly Roll potrebbe debuttare sul ring a WrestleMania 42 in coppia con Royce Keys, l’ex Powerhouse Hobbs della AEW. Leggi anche: WWE: Jelly Roll verso un match a WrestleMania 42? Tutti gli aggiornamenti su Kit Wilson Temi più discussi: Matt Cardona parla del suo possibile ritorno in WWE in vista di WrestleMania 42; WWE SmackDown 20 marzo, match e segmenti annunciati; SmackDown Report 20-03-2026 – WWE; SmackDown 20.03.2026 Le voci nella testa. Il wrestler WWE Kit Wilson: Voglio battermi con il cantante Jelly Roll, è arrogante e tossicoIn esclusiva per l’Italia Fanpage.it ha intervistato uno dei lottatori della WWE in rampa di lancio, Kit Wilson. L'inglese si è fatto notare, nelle ultime settimane, come un personaggio dalla musica ... fanpage.it WWE in Italia, intervista alla star di Smackdown Kit WilsonAbbiamo scambiato quattro chiacchiere con Kit Wilson, una delle stelle più chiacchierate dello show blu targato WWE. Ecco cosa ci ha raccontato. spaziogames.it Kit Wilson, sei iconico! Il wrestler della #WWE era nel backstage di #SmackDown con una t-shirt palesemente ispirata a Hannah Montana. L'atleta ha poi pistato il vinile di uno degli album di Jelly Roll. - facebook.com facebook