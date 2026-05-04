Alla vigilia degli Internazionali d’Italia 2026, Jasmine Paolini affronta il torneo con il peso del titolo vinto nella scorsa edizione e con alcune difficoltà che hanno caratterizzato la sua stagione. La giocatrice toscana si prepara a scendere in campo sapendo che il percorso sarà complicato, con avversarie di livello elevato e sfide che potrebbero mettere a dura prova la sua resistenza fisica e mentale.

Jasmine Paolini si presenta agli Internazionali d’Italia 2026 col fardello del titolo conquistato l’anno scorso e le problematiche che la stanno limitando in quest’annata. Una stagione in cui Jasmine non è mai riuscita a esprimere il proprio miglior tennis. Una giocatrice lontana dai livelli raggiunti nel 2024 e nel 2025 e che in qualche modo dovrà ritrovare per confermare il suo status di top-10. Visto lo status di testa di serie, Paolini inizierà il proprio cammino dal secondo turno, opposta alla rumena Jaqueline Cristian. Un esordio, sulla carta, alla portata, ma da temere in relazione a quanto messo in mostra da Jasmine nelle ultime settimane.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Roma 2026, il tabellone di Jasmine Paolini: cammino irto di difficoltà per la toscana

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