Nella serata di domenica è stato reso noto il tabellone principale del quinto torneo WTA 1000 della stagione, che si svolge a Madrid. Tra le giocatrici italiane in gara, Jasmine Paolini è riuscita a qualificarsi per il quarto di finale contro la testa di serie Sabalenka, mentre Elisabetta Cocciaretto si trova nel lato del tabellone dedicato a Swiatek. La competizione si prepara a partire con le prime sfide, attirando l'attenzione degli appassionati di tennis.

Emerge al volgere della sera domenicale il tabellone principale del quinto WTA 1000 della stagione, quello di Madrid. Torneo nato assieme allo spostamento su terra dell’ex Madrid Indoors che era solo ATP, cioè nel 2009, Madrid vede chiaramente al via tutte le migliori. E ha anche un lato curioso: dal 2017 a oggi sei finali su otto si sono concluse al terzo set, compresa l’epica Swiatek-Sabalenka del 2024, un match rimasto negli annali. A difendere il titolo c’è Aryna Sabalenka, che prova a diventare la prima giocatrice a prevalere per quattro volte, superando in questo modo Petra Kvitova (2011, 2015, 2018). Tabellone che difficilmente le darà fastidio fino agli ottavi (Bouzkova oppure Osaka).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tabellone WTA Madrid 2026: Jasmine Paolini ancora nel quarto di Sabalenka, Cocciaretto in zona Swiatek

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