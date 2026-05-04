World Cup il Setterosa mette paura alla Spagna e poi cede 14-12

Le azzurre del Setterosa hanno affrontato la partita contro la Spagna a Rotterdam, con la qualificazione già assicurata alle finali. Durante l'incontro, le italiane sono riuscite a competere alla pari contro le campionesse olimpiche, terminando la partita con un punteggio di 14-12 in favore delle spagnole. La partita si è svolta senza influenze sulla posizione finale delle italiane nel torneo.

Anche contro le campionesse olimpiche è un Setterosa che si fa apprezzare. A qualificazione per le finali già ottenuta, nel primo impegno della seconda fase di World Cup, le azzurre cedono alla Spagna uscendo ugualmente tra gli applausi: nella vasca di Rotterdam finisce 14-12 e a fare la differenza è soltanto il terzo parziale (5-3). Soddisfatto il ct Maurizio Mirarchi: "È stata un'altra sfida di alto livello ed estremamente impegnativa. Siamo stati sempre in partita, tenendo davvero bene il campo, lottando su ogni pallone. Alla fine siamo un po' calati sul piano fisico, certo, ma posso già dire di essere molto contento dell'andamento di questo torneo".🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - World Cup, il Setterosa mette paura alla Spagna e poi cede 14-12 Notizie correlate Il Setterosa conferma i progressi e cede di misura alla Spagna in World CupNella prima giornata del girone primo/quarto posto della Division I di World Cup l’Italia incassa la seconda sconfitta del suo torneo e perde 14-12... Division I World Cup, l’Italia cede con la Spagna. Le iberiche escono alla distanza e vincono 14-12Nella prima giornata del girone primo/quarto posto della Division I di World Cup l’Italia incassa la seconda sconfitta del suo torneo e perde 14-12... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La World Cup lancia il nuovo Setterosa di Mirarchi; World Cup: rimonta Setterosa, finalmente un top team al tappeto; Pallanuoto femminile, l’Italia vince in World Cup e stacca il pass per le Finals; World Cup, che rimonta per il Setterosa: Australia piegata ai rigori. World Cup, il Setterosa mette paura alla Spagna e poi cede 14-12A Rotterdam, con la qualificazione per le finali già in cassaforte, le azzurre giocano alla pari contro le campionesse olimpiche. Mirarchi: Gran percorso ... gazzetta.it LIVE Italia-Spagna 12-14, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: sconfitta per il Setterosa, scatenata Ruiz BarrilCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.33 Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per il match contro l'Olanda. 21.32 Alcune statistiche ... oasport.it Colpo Setterosa alla World Cup di Rotterdam! L’Italia batte in rimonta i Paesi Bassi (12-10) e si prende la qualificazione alla Super Final di Sidney. Adesso altre tre sfide - lunedì 4 maggio con la Spagna (ore 20.15), martedì 5 maggio di nuovo con i Paesi Bassi - facebook.com facebook