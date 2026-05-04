Division I World Cup l’Italia cede con la Spagna Le iberiche escono alla distanza e vincono 14-12

Nella prima giornata del girone di qualificazione alla Division I della World Cup, l’Italia ha affrontato la Spagna e ha subito una sconfitta con il punteggio di 14-12. La partita si è conclusa con le iberiche che sono riuscite a prevalere nel finale, mantenendo la loro distanza nel punteggio. Entrambe le squadre hanno dato vita a un incontro equilibrato, caratterizzato da diversi momenti di tensione e alternanze nel risultato.

Nella prima giornata del girone primoquarto posto della Division I di World Cup l’Italia incassa la seconda sconfitta del suo torneo e perde 14-12 contro la Spagna al termine di una partita nella quale le iberiche escono alla distanza nella seconda parte del match e fanno valere la qualità degli elementi di maggior tasso tecnico. Il sette in calottina bianca si porta in vantaggio con il guizzo di Elena Ruiz e prova a dettare il ritmo delle operazioni, ma le azzurre ribattono colpo su colpo ai tentativi avversari, arginano i centri avversari e reagiscono al primo break subito con la deliziosa parabola disegnata da Dafne Bettini per il 3-3. Il duello continua all’insegna dei continui capovolgimenti di fronte, anche se nessuna delle due riesce a prendere il largo perché la rivale è sempre brava a rispondere e a non concedere fughe.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Division I World Cup, l’Italia cede con la Spagna. Le iberiche escono alla distanza e vincono 14-12 Notizie correlate L’Italia debutta nella Division I di World Cup con la Spagna: torna il Classico della pallanuotoL’obiettivo è quello di conquistare il pass per le finali di Sydney in programma dal 22 al 26 luglio, ulteriore tappa nel cammino di crescita di una... Pallanuoto, la Spagna vince la Division 1 della World Cup. Ultimo pass per le Finals alla CroaziaLa Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, disputata ad Alessandropoli, in Grecia, ha emesso quest’oggi tutti i suoi verdetti: la... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Galleria fotografica - Category: World Cup a Rotterdam. Australia-Italia 14-15 dtr; World Cup femminile: format, calendario e dove vedere la Division 1; Division I World Cup, l’Italia ritrova la Grecia. Ostica prova d’esordio per le azzurre; La Grecia passa 15-11 all’esordio nella Division I di World Cup, ma il Setterosa offre segnali incoraggianti. Division I World Cup, l’Italia cede con la Spagna. Le iberiche escono alla distanza e vincono 14-12Nella prima giornata del girone primo/quarto posto della Division I di World Cup l'Italia incassa la seconda sconfitta del suo torneo e perde 14-12 contro ... oasport.it Division I World Cup: l’Italia vuole sfatare il tabù Olanda nell’ultima gara della prima faseNon c'è troppo tempo per godere della gioia derivante dalla prima vittoria del nuovo corso. Nella terza giornata del girone B della prima fase della ... oasport.it SETTEROSA ALLA SUPER FINAL A Rotterdam le azzurre guidate dal ct Maurizio Mirarchi battono 12-10 l'Olanda padrona di casa e campione d'Europa e si qualifica per la Super Final della World Cup a Sydney dal 22 al 26 luglio. L'Italia torna in vasca alle - facebook.com facebook