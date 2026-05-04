Il Setterosa conferma i progressi e cede di misura alla Spagna in World Cup

Nella prima giornata del girone di qualificazione ai quarti di finale della Division I di World Cup, la squadra italiana di pallanuoto femminile ha affrontato la Spagna. La partita si è conclusa con una sconfitta di misura per le italiane, che hanno mostrato segnali di crescita rispetto alle precedenti sfide. La squadra avrà ora bisogno di migliorare nelle prossime partite per avanzare nel torneo.

Nella prima giornata del girone primoquarto posto della Division I di World Cup l’Italia incassa la seconda sconfitta del suo torneo e perde 14-12 contro la Spagna al termine di una partita nella quale le iberiche escono alla distanza nella seconda parte del match e fanno valere la qualità degli elementi di maggior tasso tecnico. Il sette in calottina bianca si porta in vantaggio con il guizzo di Elena Ruiz e prova a dettare il ritmo delle operazioni, ma le azzurre ribattono colpo su colpo ai tentativi avversari, arginano i centri avversari e reagiscono al primo break subito con la deliziosa parabola disegnata da Dafne Bettini per il 3-3. Il duello continua all’insegna dei continui capovolgimenti di fronte, anche se nessuna delle due riesce a prendere il largo perché la rivale è sempre brava a rispondere e a non concedere fughe.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il Setterosa conferma i progressi e cede di misura alla Spagna in World Cup Notizie correlate World Cup, il Setterosa cede alla Grecia: 15-11Debuttare contro la squadra campione del mondo, il modo peggiore per rompere il ghiaccio. LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: altro test di crescita per il SetterosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Spagna, World Cup pallanuoto femminile 2026,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pallanuoto - Cristina Malluzzo alla Word Cup di Rotterdam con il Setterosa; Pallanuoto, inizia con una sconfitta l'avventura di Mirarchi alla guida del Setterosa: la Grecia si conferma tabù; Rapina alla gioielleria Blue Spirit di Policoro: restano in carcere i quattro fermati dalla Mobile; Il Setterosa verso la World Cup con un cuore calabrese: la convocazione di Cristina Malluzzo. World Cup, che rimonta per il Setterosa: Australia piegata ai rigoriA Rotterdam, nelle qualificazioni di World Cup, le azzurre risalgono dal -5: finisce 15-14 dopo il 10-10 dei tempi regolamentari. Ora l'Olanda ... gazzetta.it Il nuovo Setterosa alla prova più duraDopo il quarto posto ottenuto all'Europeo di Funchal (capitale dell'isola portoghese di Madera), torna in vasca il Setterosa, impegnato da oggi a mercoledì nella fase eliminatoria della World Cup a Ro ... tuttosport.com Colpo Setterosa alla World Cup di Rotterdam! L’Italia batte in rimonta i Paesi Bassi (12-10) e si prende la qualificazione alla Super Final di Sidney. Adesso altre tre sfide - lunedì 4 maggio con la Spagna (ore 20.15), martedì 5 maggio di nuovo con i Paesi Bassi - facebook.com facebook