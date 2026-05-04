Wolff contro i critici | Chi attacca la F1 deve sparire

Un dirigente della Formula 1 ha risposto alle critiche, affermando che chi attacca lo sport dovrebbe scomparire. Nel frattempo, si discute di come il nuovo limite di harvesting influenzerà i tempi sul giro e dei motivi dietro l'aumento del super clipping a 350 kilowatt deciso dalla FIA. Questi cambiamenti sono al centro dell’attenzione tra gli addetti ai lavori, mentre si attendono chiarimenti ufficiali sulla loro applicazione pratica.

? Cosa scoprirai Come influirà il nuovo limite di harvesting sui tempi sul giro?. Perché la FIA ha aumentato il super clipping a 350 kilowatts?. Quali modifiche tecniche proporrà la Mercedes per aumentare la velocità?. Come cambierà il rapporto tra potenza elettrica e termica nel 2026?.? In Breve FIA aumenta super clipping a 350 kilowatts per stabilizzare velocità monoposto.. Limite harvesting ridotto da otto a sette megajoules per migliorare prestazioni.. Mercedes valuta modalità SM per incrementare velocità nei tratti rettilinei.. Discussione tecnica su possibile ripartizione potenza elettrica al 6040.. Dopo la bagarre tecnologica e tecnica vissuta in pista a Miami, Toto Wolff ha lanciato un messaggio durissimo verso i detrattori delle nuove norme della Formula 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Wolff contro i critici: “Chi attacca la F1 deve sparire Notizie correlate F1, Toto Wolff si schiera a favore del nuovo regolamento: “La F1 sta diventando racing puro, nessuno può lamentarsi della bellezza delle gare”Si è conclusa con la terza vittoria consecutiva Mercedes il Gran Premio del Giappone 2026, terzo appuntamento del Mondiale F1. Toto Wolff ora vuole cambiare l’ADUO in F1: “Solo un costruttore dovrebbe beneficiarne”, non la FerrariIl team principal della Mercedes fissa la linea sull'ADUO in Formula 1 2026: per Wolff lo strumento deve servire solo a chi è davvero in difficoltà...