Maestrale nel Salento | Lecce e provincia tra danni chiusure e allerta per la fragilità del territorio

Il Maestrale ha investito il Salento il 17 febbraio 2026, provocando ingenti danni e disagi in tutta la provincia di Lecce. Le raffiche intense hanno abbattuto alberi e danneggiato alcune strutture, lasciando molte zone senza energia elettrica. La forte corrente di vento ha messo in evidenza la vulnerabilità del territorio, già fragile a causa delle condizioni climatiche e della recente stagione piovosa. Le autorità hanno emesso un’allerta e chiuso alcune strade per motivi di sicurezza.

