C' è una novità a Punta Pellaro | l' Asd Blue Tribe apre la scuola di kitesurf e wingfoil

A Punta Pellaro nasce una nuova scuola dedicata agli sport acquatici. L'Asd Blue Tribe ha aperto la Blue Tribe Kitesurf & Wingfoil School, che si trova nelle acque di questa località. La scuola si trova in una zona con acque limpide e un panorama che include lo Stretto di Messina e l’Etna in lontananza. L'apertura amplia l'offerta di attività sportive nel territorio.

Punta Pellaro, con le sue acque cristalline, la vista mozzafiato sullo Stretto di Messina e la sagoma maestosa dell'Etna all'orizzonte, diventa ufficialmente la nuova casa della Blue Tribe Kitesurf & Wingfoil School, la scuola dell'Asd Blue Tribe che porta nel cuore della Calabria un modo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Nasce a Reggio Calabria una scuola dedicata a kitesurf, wingfoil e SUP, tra sport, crescita personale e inclusione sociale. Un progetto innovativo nel cuore dello Stretto. #BlueTribe #PuntaPellaro #ReggioCalabria #Kitesurf #Wingfoil #SUP #calabri - facebook.com facebook