Dentro Forza Italia si è acceso un confronto tra Marta Fascina e Francesca Pascale, con dichiarazioni che hanno acceso un dibattito pubblico. Fascina ha affermato che alcune questioni non hanno importanza, mentre Pascale ha criticato le assenze di alcuni membri in Aula, sottolineando uno stipendio di 20 mila euro al mese. La discussione si è sviluppata attraverso dichiarazioni pubbliche, senza che siano stati annunciati sviluppi legali o ufficiali.

Volano gli stracci fra Marta Fascina e Francesca Pascale, le due ultime compagne di Silvio Berlusconi. Tutto ruota attorno al ruolo di Pascale in Forza Italia. Parlando con i giornalisti, la parlametare azzurra Fascina ha puntualizzato che Pascale non ha voce in capitolo. Sentendosi punta nel vivo, quest’ultima ha replicato tirando in ballo il ricco stipendio di Fascina, che considera non giustificato viste le numerose assenze in Aula. La riunione di Forza Italia con gli eredi Berlusconi Marta Fascina su Francesca Pascale La replica di Francesca Pascale a Marta Fascina I precedenti La riunione di Forza Italia con gli eredi Berlusconi L’antefatto di questo scontro a distanza è il vertice FI di venerdì 10 aprile a Cologno Monzese, che ha visto riuniti Tajani, Gianni Letta, i figli di Berlusconi e l’ad di Fininvest Danilo Pellegrino.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scontro tra Fascina e Pascale dentro Forza Italia: "Non conta niente", "20 mila euro al mese e non va in Aula"

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