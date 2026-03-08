Servizio civile 20 posti in Romagna | un anno di formazione a 520 euro al mese

Confcooperative Romagna-Estense ha annunciato l'apertura di venti posti di Servizio civile universale nelle province di Forlì e Cesena. I partecipanti riceveranno un compenso di 520 euro al mese per un anno di formazione, con incarichi presso le sedi locali e le cooperative sociali affiliate. L'iniziativa mira a coinvolgere giovani in attività di servizio e formazione sul territorio.

Confcooperative Romagna-Estense promuove venti posizioni di Servizio civile universale, di cui uno nella sede di Forlì e uno nella sede di Cesena e presso le cooperative sociali associate. Possono candidarsi i giovani e le giovani tra i 18 e i 28 anni di età entro le 14 di mercoledì 8 aprile. “Per il 2026 abbiamo a disposizione dei giovani due programmi di Servizio Civile Universale - racconta Simone Righi di Confcooperative Romagna-Estense: “Agorà: azioni di comunità” e “Sguardi di bellezza”. Quest’ultimo è realizzato dalla nostra Unione in co-programmazione con VolontaRomagna (capofila del progetto), Consorzio Solidarietà Sociale di Forlì, Solco Civitas Imola, Ausl Romagna e Unione della Romagna Faentina”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

