Windows 11 | arriva il tool per rimuovere l’IA e liberare l’hardware

È stato rilasciato uno strumento per rimuovere l'intelligenza artificiale integrata in Windows 11, consentendo agli utenti di eliminare il componente chiamato Copilot. La procedura permette di disattivare questa funzione senza influire sulla stabilità generale del sistema operativo. Tuttavia, non sono stati indicati dettagli sui possibili rischi che questa operazione potrebbe comportare per l'hardware o per le performance complessive del computer.

? Cosa scoprirai Come si può eliminare Copilot senza compromettere la stabilità del sistema?. Quali rischi corre l'hardware rimuovendo i componenti neurali di Windows?. Perché gli esperti preferiscono usare una macchina virtuale per queste modifiche?. Cosa prevede il progetto Windows K2 per risolvere il problema del bloatware?.? In Breve Aggiornamento NTLite v2026.04.10936 introduce la sezione AI Component Management per gestire i pacchetti neurali.. Nuova funzione di estrazione multi-thread accelera la modifica dei file ISO, WIM, ESD e SWM.. Microsoft pianifica il progetto Windows K2 per migliorare stabilità e performance tra il 2026 e 2027..🔗 Leggi su Ameve.eu

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