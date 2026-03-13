Windows 11 | il tool ufficiale include già le patch di marzo

Microsoft ha aggiornato il Media Creation Tool con la build 26200.8037 di Windows 11, che comprende le patch di sicurezza distribuite a marzo 2026. Il tool ufficiale ora permette di installare la versione più recente del sistema operativo con tutte le patch di sicurezza incluse, senza dover scaricare aggiornamenti separati. L'aggiornamento è stato rilasciato ufficialmente e può essere scaricato dagli utenti.

Microsoft ha aggiornato il Media Creation Tool includendo la build 26200.8037 di Windows 11, corrispondente agli aggiornamenti di sicurezza rilasciati a marzo 2026. Chi programma una reinstallazione pulita del sistema operativo può ora ottenere immediatamente l’ultima versione stabile senza dover attendere settimane di patch successive. Questa operazione garantisce che l’installazione parta già aggiornata, eliminando la necessità di scaricare manualmente le correzioni di sicurezza dopo il primo avvio. La cadenza mensile degli aggiornamenti dello strumento assicura sempre l’accesso alla versione più recente disponibile. Il vantaggio operativo dell’aggiornamento mensile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Windows 11: il tool ufficiale include già le patch di marzo Articoli correlati Gaming PC: RTX 4060 leader, Windows 11 in crescita ma Windows 10 resiste tra i videogiocatori nel 2026.Il panorama del gaming su PC, analizzato da un recente sondaggio di Steam, rivela una preferenza marcata per configurazioni di fascia media, con la... Blocco Note Windows: vulnerabilità critica nel rendering Markdown, rischio esecuzione codice remoto. Patch in arrivo.Microsoft è alle prese con una vulnerabilità critica nel Blocco Note di Windows, un difetto di sicurezza (CVE-2026-20841) che potrebbe consentire... Tutti gli aggiornamenti su Windows 11 il tool ufficiale include... Temi più discussi: Files 4.0.34 migliora velocità e riduce le dimensioni su Windows; Microsoft ritratta: Smart App Control richiederà ancora l'installazione pulita di Windows 11; Microsoft PC Manager: il modo più semplice per velocizzare Windows 11 - Notizie sui computer; KB5079473 e KB5078883: Cosa contengono i nuovi aggiornamenti per Windows 11. L'ultima build di Windows 11 25H2 è disponibile attraverso il Media Creation ToolOra si possono creare sistemi di ripristino e utility basati sull'ultima versione di Windows 11 ... msn.com Microsoft aggiorna il Media Creation Tool con la build di marzoSe si ha in programma un’installazione pulita di Windows 11, è il momento giusto. Microsoft ha aggiornato il Media Creation Tool con la build più recente del sistema operativo, che include tutti gli ... msn.com #Exploited #Google: nuovo aggiornamento di #Chrome per Windows, Mac e Linux corregge due vulnerabilità con gravità “alta” Rischio: Tipologia: Arbitrary Code Execution Security Restrictions Bypass acn.gov.it/portale/w/riso… Aggiornamenti x.com Gibus Atelier Roma- Luxury Windows Italia - facebook.com facebook