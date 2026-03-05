Windows 12 arriva davvero nel 2026? Cosa sappiamo su AI integrata e nuovi requisiti hardware

Tra le indiscrezioni più recenti, si parla di un possibile rilascio di Windows 12 nel 2026. Le fonti indicano che il sistema operativo potrebbe integrare funzionalità di intelligenza artificiale e richiedere nuovi requisiti hardware. La notizia ha generato molte discussioni tra esperti e appassionati, che cercano di capire cosa aspettarsi dal prossimo aggiornamento di Microsoft.

Il mondo della tecnologia è stato scosso da una notizia che ha rapidamente conquistato le prime pagine dei forum specializzati e accumulato oltre 12.000 reazioni su Reddit: Microsoft starebbe valutando il lancio di Windows 12 nel corso del 2026. Una bomba informativa che ha scatenato reazioni contrastanti, dalla curiosità all’indignazione, passando per lo scetticismo più profondo. Ma c’è un problema: la tempistica riportata è completamente errata. Secondo quanto emerso da PCWorld e confermato da fonti vicine alle dinamiche interne dell’azienda di Redmond, il progetto esiste davvero, ma la finestra temporale è diversa. Windows 12, o comunque il successore di Windows 11, non vedrà la luce prima del 2027, e più probabilmente nel 2028. 🔗 Leggi su Screenworld.it

