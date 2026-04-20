Nella mattinata di giovedì 9 aprile, numerosi utenti italiani hanno riscontrato problemi nell'accesso ai servizi di Meta, in particolare su WhatsApp. Il malfunzionamento ha interessato migliaia di persone, creando disagi nella comunicazione quotidiana. La società non ha ancora fornito dettagli ufficiali sui motivi del blackout, che ha coinvolto principalmente gli utenti in Italia.

Il malfunzionamento dei principali servizi digitali di Meta ha colpito duramente la rete italiana nella mattinata di giovedì 9 aprile. Un’interruzione tecnica ha paralizzato l’uso di WhatsApp, Instagram e Facebook, con una concentrazione di segnalazioni che ha interessato principalmente i nodi urbani del Centro e del Sud Italia. Le anomalie sono emerse sul fronte della messaggistica istantanea già dalle ore 10:00. Il picco di criticità per WhatsApp si è registrato alle 10:16, quando sono state conteggiate ben 3459 segnalazioni. I problemi riscontrati dagli utenti riguardavano principalmente l’invio dei messaggi, che ha coinvolto il 39% dei segnalanti, seguiti da difficoltà nell’utilizzo dell’applicazione (24%) e complicazioni relative all’accesso (20%).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blackout Meta in Italia: migliaia di utenti bloccati su WhatsApp

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