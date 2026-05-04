What Happens at Night, annunciato per la prima volta nel 2023 come uno dei tanti progetti in pista di Martin Scorsese, lo vede finalmente cimentarsi nella sua regia. Tratto dall'omonimo romanzo gotico di Peter Cameron, che ha ricevuto ottime recensioni dalla critica letteraria ed è stato finalista al Los Angeles Times Book Prize del 2020, sulla carta segue una coppia che si reca in un paese del Grande Nord senza nome per adottare un bambino. L?a futura madre è malata terminale di cancro e la coppia spera che il viaggio possa salvare il loro matrimonio in crisi prima della sua morte. Scorsese à un fan sfegatato del genere horror da quando ha le sopracciglia folte, quindi la prospettiva che stia per fare il suo primo vero film di paura è già di per sé molto allettante.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - What Happens at Night riunisce DiCaprio e Scorsese nel loro primo vero film horror dopo Shutter Island

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