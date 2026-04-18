Scorsese riunisce DiCaprio e Lawrence | l’incubo gotico è iniziato

Le riprese del nuovo film di Martin Scorsese si sono svolte in Repubblica Ceca e hanno portato alla luce le prime immagini ufficiali con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence sul set. Le scene mostrano i due attori in azione, mentre lavorano alle riprese di un’incubazione gotica. La produzione sta portando avanti le riprese in diverse location europee, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulla trama o sulla data di uscita del film.

Le riprese in Ceca per la nuova opera di Martin Scorsese hanno restituito le prime immagini che vedono Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence impegnati sul set. Il progetto, intitolato What Happens at Night, vede i due interpreti protagonisti di una vicenda basata sul romanzo di Peter Cameron, con una trama che trasformerà il tentativo di una giovane coppia di adottare un bambino in una cittadina dell’Est Europa in un incubo gotico dal sapore horror. Il ritorno di un sodalizio cinematografico tra icone e regia. Dopo cinque anni dall’esperienza condivisa in Don’t Look Up di Adam McKay, l’incontro tra DiCaprio e Lawrence assume oggi una sfumatura diversa, legata a un regista che ha saputo valorizzare il talento di entrambi in passato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scorsese riunisce DiCaprio e Lawrence: l’incubo gotico è iniziato Notizie correlate Leggi anche: Scorsese, DiCaprio e Jennifer Lawrence: al via le riprese di “What Happens at Night”. Ecco la prima foto ufficiale Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio sono due sposi nella prima foto del nuovo film di ScorseseIl maestro del cinema è attualmente impegnato nella realizzazione dell'adattamento del romanzo di Peter Cameron e dal set arriva la prima foto. Approfondimenti e contenuti Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese faranno 2 film quest'anno? Arriva Midnight VendettaOltre a What Happens at Night, le cui riprese sono attualmente in corso, il duo potrebbe realizzare anche un secondo film nel ... cinema.everyeye.it What Happens at Night, prima immagine del nuovo film di Scorsese con DiCaprio e LawrenceSono iniziati ufficialmente i lavori di What Happens at Night, il nuovo film di Martin Scorsese tratto dall'omonimo romanzo di Peter Cameron che in Italia è uscito nel 2020 con Einaudi come Cose che ... tg24.sky.it