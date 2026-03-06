Nelle prime foto della nuova pellicola di Scorsese, Leonardo DiCaprio appare con baffi e pancia grazie a un trucco prostetico. L’attore si trova sul set accanto a Jennifer Lawrence, mentre si prepara a interpretare il suo ruolo. Le immagini mostrano DiCaprio in costume, con un aspetto diverso dal solito, sul luogo di ripresa, dove si svolgono le riprese del film.

Ingrassato grazie al trucco prostetico, DiCaprio fa la sua comparsa a fianco di Jennifer Lawrence sul set della nuova pellicola di Scorsese. Primo sguardo a Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, riuniti sul set di What Happens at Night, nuova fatica di Martin Scorsese. Ad attirare l'attenzione è soprattutto l'aspetto di Leonardo DiCaprio, in versione baffuta e panciuta grazie al trucco prostetico. Il thriller prodotto da Apple Films è basato sul romanzo di Peter Cameron Cose che succedono la notte, incentrato su una coppia americana in viaggio in una remota cittadina europea per adottare un bambino. La permanenza assumerà una svolta inaspettata in quello che viene descritto come un cupo horror psicologico gotico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Leonardo DiCaprio baffuto e panciuto per Scorsese nelle prime foto di What Happens at Night

