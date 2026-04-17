Recentemente sono state presentate nuove simulazioni riguardanti il team Racing Bulls, con particolare attenzione al modello VCARB03. Alan Permane, responsabile tecnico del team, ha espresso ottimismo riguardo alle prospettive per la stagione 2026 di Liam Lawson, ritenendo che le innovazioni e gli aggiornamenti apportati possano migliorare le prestazioni della vettura. Le simulazioni sono state condotte in vista dei prossimi eventi e test ufficiali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Durante la pausa di cinque settimane tra Suzuka e Miami, i team di Formula 1 hanno lavorato intensamente allo sviluppo delle vetture per la stagione 2026. Alan Permane, il responsabile di Racing Bulls, ha espresso la sua fiducia nei più recenti aggiornamenti del VCARB03. Nel corso delle ultime stagioni, Racing Bulls ha creato una vettura user-friendly, nonostante questa non sia tra le più veloci in griglia. L’italiano ha seguito un chiaro percorso di sviluppo, permettendo loro di massimizzare il rendimento del pacchetto.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Simulazioni Racing Bulls: Alan Permane ottimista per la stagione 2026 di Liam Lawson.

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Il primo tema sul tavolo è rendere le qualifiche più incentrate sul pilota e meno sulla gestione della power unit", ha sottolineato Alan Permane, team principal della Racing Bulls, mettendo in chiaro quale sia la priorità per il team e per la Formula 1. Guardando facebook