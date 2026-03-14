Chioggia Line | da luglio il treno del mare che collega Verona alle spiagge venete

Da luglio verrà riproposto il “Chioggia Line - Treno del mare”, un servizio ferroviario stagionale promosso da Trenitalia. La linea collega Verona con Chioggia, passando per Sottomarina e il centro storico, e si rivolge principalmente a turisti ed escursionisti in estate. La proposta è confermata anche per l’estate 2026, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti verso le spiagge venete.

La conferma dal sindaco Mauro Armelao. Il servizio sarà attivo nei weekend e giorni festivi L'iniziativa sarà attiva da inizio luglio a metà settembre, nei sabati e nei giorni festivi della stagione estiva, con arrivo a Chioggia alle ore 10.30 e partenza alle ore 18. Il treno metterà inoltre a disposizione 30 posti per il trasporto delle biciclette, favorendo così forme di mobilità sostenibile e permettendo ai turisti di spostarsi facilmente una volta arrivati a destinazione. Durante il periodo estivo, soprattutto nei fine settimana, l’area di Sottomarina registra importanti flussi di escursionisti balneari provenienti dalle province di Padova, Rovigo, Vicenza e Verona. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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