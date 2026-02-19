24 Ore Le Mans entry list 2026 | Genesis al debutto 18 Hypercar presenti

L’ACO ha annunciato la lista iscritti per la 24 Ore Le Mans 2026, causata dall’arrivo di nuove squadre e modelli. Tra le novità, Genesis farà il suo debutto nel circuito con una Hypercar. La lista include 18 vetture, tutte pronte a sfidarsi sulla celebre pista francese. La presenza di marche storiche si unisce a quelle emergenti, creando un mix competitivo mai visto prima. La gara si svolgerà come ogni anno a metà giugno, attirando appassionati da tutto il mondo.

ACO ha presentato al pubblico l'entry list in vista dell'edizione 2026 della 24 Ore Le Mans, tradizionale round del FIA World Endurance Championship che come sempre vivremo a giugno. 62 unità sono confermate ai nastri di partenza, 18 nella classe regina che vede l'ingresso di Genesis Magma Racing al posto di Porsche Motorsport. Come ampiamente previsto non ci saranno Porsche 963 in azione, il marchio non parteciperà neanche al prossimo Mondiale. Il brand legato a Hyundai Motorsport debutta invece nella competizione transalpina e si appresta per sfidare Ferrari, Toyota, Peugeot, Alpine, BMW, Aston Martin e Cadillac.