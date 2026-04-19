La Toyota rovina la festa Ferrari a Imola al debutto del WEC 2026 | trionfo per la nuova Hypercar nipponica
Alla prima gara del WEC 2026, svoltasi a Imola, la Toyota #8 ha conquistato la vittoria grazie a una strategia accurata e una gestione efficace delle gomme, sorprendendo la Ferrari 499P #51 che aveva ottenuto la pole position. La nuova Hypercar nipponica ha messo in mostra le sue potenzialità al debutto, portando a casa il risultato più importante della giornata. La gara si è conclusa con la Toyota che si è imposta come protagonista assoluta.
Ferrari illude il pubblico di casa con la pole della 499P #51, ma alla 6 Ore di Imola è la Toyota #8 a fare la differenza con strategia, gestione gomme e freddezza nei momenti decisivi: la nuova TR010 Hybrid debutta vincendo e si prende subito la scena nel WEC 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it
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