La Toyota rovina la festa Ferrari a Imola al debutto del WEC 2026 | trionfo per la nuova Hypercar nipponica

Alla prima gara del WEC 2026, svoltasi a Imola, la Toyota #8 ha conquistato la vittoria grazie a una strategia accurata e una gestione efficace delle gomme, sorprendendo la Ferrari 499P #51 che aveva ottenuto la pole position. La nuova Hypercar nipponica ha messo in mostra le sue potenzialità al debutto, portando a casa il risultato più importante della giornata. La gara si è conclusa con la Toyota che si è imposta come protagonista assoluta.