Water music all' ex chiesa di S Mattia

Un evento musicale si terrà presso l'ex chiesa di S. Mattia, coinvolgendo la Piccola Orchestra Zen, formazione nata all’interno del Campeggio delle Ortiche, che si svolge nel Monastero Zen di Fudenji. L’ensemble, composto da circa venti giovani tra i 6 e i 18 anni, si dedica all’improvvisazione musicale. La loro attività, ormai trentennale, si è sviluppata nel corso degli anni all’interno di questa struttura.

L'esperienza della Piccola Orchestra Zen nasce all’interno della oramai trentennale attività del Campeggio delle Ortiche che si svolge presso il Monastero Zen di Fudenji; una ventina di giovani e giovanissimi, dai 6 ai 18 anni hanno dato vita ad un ensemble che si occupa di improvvisazione ed.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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