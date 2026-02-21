Ibiza il gender reveal allo stadio le nozze nella chiesa di Totti e Ilary | la storia tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono al centro dell’attenzione dopo una serie di eventi pubblici. La coppia ha condiviso sui social media foto del loro gender reveal allo stadio, attirando molte reazioni tra i fan. Recentemente, hanno anche festeggiato le nozze in una chiesa vicino Roma, dove erano presenti amici e parenti. La loro storia finisce spesso sulle pagine di cronaca rosa, alimentando curiosità e discussioni tra il pubblico.

Tra le coppie vip quella composta da Mattia Zaccagni e Chiara Nasti è senza dubbio una delle più discusse. L'attaccante della Lazio e l'influencer napoletana sono finiti spesso al centro della cronaca rosa ma la notizia della messa in vendita della loro casa di Roma, un appartamento da 2 milioni di euro, ha dato il via alle voci su una presunta crisi coniugale. Ripercorriamo le tappe principali della loro storia d'amore. L’incontro a Ibiza. Giugno 2021. Chiara Nasti, imprenditrice e fashion blogger, è reduce dalla fine della storia con il romanista Nicolò Zaniolo. Si trova a Ibiza insieme a un gruppo di amici quando incontra Mattia Zaccagni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono in crisi: in vendita la casa a RomaChiara Nasti ha ammesso di attraversare un momento di crisi con Mattia Zaccagni, portando alla vendita della loro casa a Roma.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni vendono casa: cosa sta succedendoChiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno deciso di vendere la casa di Roma, probabilmente a causa di tensioni nella loro relazione.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.