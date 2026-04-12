L' ultimo saluto a Mattia Rizzetti Casal Monastero in lacrime saluta il 16enne e lancia La scatola di Mattia
A Casal Monastero, le strade si sono riempite di lacrime e di fumogeni giallorossi per salutare Mattia Rizzetti, un ragazzo di 16 anni. La comunità ha dato l’ultimo saluto al giovane, ricordato anche attraverso l’iniziativa “La scatola di Mattia”. Il cielo si è colorato di giallo e rosso, simboleggiando la passione per il calcio che il ragazzo portava nel cuore.
I fumogeni giallorossi hanno colorato il cielo di Casal Monastero, quasi a voler raggiungere quel sedicenne che il calcio lo aveva nel sangue. Sabato pomeriggio, la chiesa di Sant’Enrico alla periferia nord est della Capitale è diventata, a fatica, contenitore del dolore e dell'affetto per.🔗 Leggi su Romatoday.it
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