L' ultimo saluto a Mattia Rizzetti Casal Monastero in lacrime saluta il 16enne e lancia La scatola di Mattia

A Casal Monastero, le strade si sono riempite di lacrime e di fumogeni giallorossi per salutare Mattia Rizzetti, un ragazzo di 16 anni. La comunità ha dato l’ultimo saluto al giovane, ricordato anche attraverso l’iniziativa “La scatola di Mattia”. Il cielo si è colorato di giallo e rosso, simboleggiando la passione per il calcio che il ragazzo portava nel cuore.