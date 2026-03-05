Wall Street sale Europa scende | oro a 5.165$

Oggi i mercati azionari europei aprono in calo, mentre Wall Street ha chiuso ieri con risultati positivi. Gli indici italiani ed europei si predispongono a una giornata di perdite, mentre il prezzo dell’oro si attesta a 5.165 dollari. La domanda principale riguarda la direzione futura dei mercati, con gli investitori che osservano attentamente l’andamento delle borse.

La domanda che guida l'apertura di oggi è se i mercati torneranno a scendere. Gli indici italiani ed europei si preparano per una giornata in territorio negativo, mentre Wall Street ha chiuso ieri in positivo con guadagni significativi. I dati macroeconomici del 2025 sono appena stati pubblicati da società chiave come Nexi e Snam, influenzando le aspettative per il triennio 2026-2030. L'incertezza pesa sul mercato azionario italiano, dove titoli come Monte dei Paschi di Siena e Campari hanno comunicato risultati che potrebbero definire la direzione futura. Il contesto globale mostra un rimbalzo di Tokyo e movimenti nei prezzi delle materie prime come oro e argento, segnali che ogni investitore deve monitorare attentamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Wall Street teme impatto dell’IA sulle job e scende di nuovo in borsa**Wall Street teme l’impatto dell’IA sul mercato del lavoro, e i titoli cadono di nuovo in borsa** A New York, a Wall Street, le quotazioni azionarie...

L’Europa ha capito che deve riarmarsi, scrive il Wall Street JournalE’ la stagione della pace e della buona volontà, a meno che non siate funzionari della difesa europea” scrive il Wall Street Journal.

Contenuti utili per approfondire Wall Street.

Temi più discussi: Borsa: l'Europa sale in attesa dei Wall Street e dei conti di Nvidia; Iran, giù Borse Asia ed Europa. Wall Street contrastata. Vola petrolio; Borse, Wall Street in rosso con dubbi AI e turbolenze nel credito. Europa sui massimi; Shock energetico e mercati: perché l’Europa frena e Wall Street resiste.

Borsa: l'Europa pesante attende Wall Street, Milano -1,9%Borse europee in rosso mentre si attende l'avvio di Wall Street dove i future sono in calo dell'1%. Sotto i riflettori l'escalation in Medio Oriente dopo l'attacco congiunto di Usa e Israele all'Iran. quotidiano.net

Borsa: l'Europa sale in attesa dei Wall Street e dei conti di Nvidia(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Le Borse europee, a metà giornata, si confermano positive, così come lo sono i future su Wall Street. La lente è sui ... notizie.tiscali.it

The Street - Le news da Wall Street con @sspatti WS rimbalza ma non i T-bond Il petrolio si stabilizza #Iran: ancora scontro Usa-Spagna #Apple lancia MacBook Neo #Nvidia: investimento da 30mld in #OpenAI probabilmente è l'ultimo x.com

Wall Street promuove l’accordo che segna la fine di una lunga disputa legale sulla violazione di brevetti: il titolo guadagna l’8% - facebook.com facebook