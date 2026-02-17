Europa cauta | attesa per i dati macro e i verbali della Fed mercati senza Wall Street e Cina in festa
L’incertezza avvolge i mercati europei dopo che i dati macroeconomici e i verbali della Federal Reserve hanno creato attesa tra gli investitori. La mancanza di Wall Street e la festa in Cina rendono difficile prevedere l’andamento della giornata. Le borse europee si muovono con prudenza, mentre gli operatori cercano di capire quale direzione prenderanno i mercati nei prossimi giorni.
Europa cauta in avvio: attesa per i dati macro e i verbali della Fed in un mercato senza Wall Street. I mercati europei si preparano a una seduta di avvio prudente, in un contesto globale particolare segnato dall’assenza di Wall Street per il Presidents’ Day e dalla chiusura prolungata delle borse cinesi per le celebrazioni del Capodanno Lunare. L’attenzione degli investitori è focalizzata sui dati macroeconomici europei in uscita oggi e, soprattutto, sui verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve, attesi mercoledì, che potrebbero fornire indicazioni decisive sull’orientamento della politica monetaria americana.🔗 Leggi su Ameve.eu
Trump contro la Fed di Powell ma i mercati (per ora) non si muovono: cosa succede a Wall Street?
Recentemente, le tensioni tra Donald Trump e la Federal Reserve, guidata da Jerome Powell, hanno attirato l’attenzione degli investitori.
Fed, Warsh, veterano dell’istituzione con forti legami a Wall Street
Kevin Walsh, veterano della Federal Reserve con forti legami a Wall Street, torna a far parlare di sé.
Attesa per la Fed: performance contrastanti a Piazza AffariOre 15:30 – Wall Street apre cauta. Quasi certo un taglio dei tassi della Fed Ore 14:30 – Ftse Mib in rialzo con Leonardo e Generali, futures Usa cauti in attesa della Fed Ore 13 – Piazza Affari ... milanofinanza.it
Borsa: l'Europa cauta in attesa di Wall Street, la Boj pesa sui bondLe Borse europee si muovono poco sopra la parità in attesa di Wall Street, in una seduta scarica di dati macro, mentre faticano i titoli di Stato, con i rendimenti dei bond europei in rialzo dopo che ... ansa.it
