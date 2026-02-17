Europa cauta | attesa per i dati macro e i verbali della Fed mercati senza Wall Street e Cina in festa

L’incertezza avvolge i mercati europei dopo che i dati macroeconomici e i verbali della Federal Reserve hanno creato attesa tra gli investitori. La mancanza di Wall Street e la festa in Cina rendono difficile prevedere l’andamento della giornata. Le borse europee si muovono con prudenza, mentre gli operatori cercano di capire quale direzione prenderanno i mercati nei prossimi giorni.

Europa cauta in avvio: attesa per i dati macro e i verbali della Fed in un mercato senza Wall Street. I mercati europei si preparano a una seduta di avvio prudente, in un contesto globale particolare segnato dall’assenza di Wall Street per il Presidents’ Day e dalla chiusura prolungata delle borse cinesi per le celebrazioni del Capodanno Lunare. L’attenzione degli investitori è focalizzata sui dati macroeconomici europei in uscita oggi e, soprattutto, sui verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve, attesi mercoledì, che potrebbero fornire indicazioni decisive sull’orientamento della politica monetaria americana.🔗 Leggi su Ameve.eu

Recentemente, le tensioni tra Donald Trump e la Federal Reserve, guidata da Jerome Powell, hanno attirato l’attenzione degli investitori.

Kevin Walsh, veterano della Federal Reserve con forti legami a Wall Street, torna a far parlare di sé.

