Nuova voragine in piazza Crispi intervento dei tecnici e traffico in tilt

Una voragine si è aperta a causa di lavori stradali non adeguatamente segnalati in piazza Crispi, ad Aversa. Il cedimento si è verificato nel tratto di strada davanti al Palazzo del Sole, bloccando il traffico e costringendo i tecnici a intervenire rapidamente. I residenti si sono ritrovati circondati da detriti e difficoltà negli spostamenti, mentre le autorità hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza. La strada rimane chiusa in attesa di ulteriori verifiche.

Una città che sprofonda. Dopo le voragini che si sono aperte in via Sant’Andrea e via San Paolo, un nuovo sprofondamento si è verificato ad Aversa, in piazza Crispi, nel tratto antistante il Palazzo del Sole. Stamattina l’intervento dei tecnici che hanno proceduto alle verifiche e alla risoluzione della problematica. Da quanto si apprende la buca sarebbe causata da una perdita della fognatura. Lo sprofondamento e la presenza di maestranze e mezzi d’opera ha provocato disagi alla circolazione stradale. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Voragine a Bagnoli, riaperta la strada: l'intervento dei tecniciDopo il crollo di ieri, oggi via Nuova Bagnoli è stata riaperta al traffico.

Furgone in fiamme in piazza Crispi: area delimitata e intervento dei Vigili del FuocoNel primo pomeriggio di lunedì 15 dicembre, un furgone Iveco Daily è stato avvolto dalle fiamme in piazza Crispi.

