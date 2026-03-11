Voragine ad Ottavia | strada chiusa e bus deviati

Ad Ottavia, nella zona di via Casal del Marmo, il manto stradale si è improvvisamente ceduto, causando la chiusura completa della strada. La circolazione è stata vietata da martedì sera 10 marzo, con i mezzi pubblici che sono stati dirottati su percorsi alternativi. La voragine ha reso necessario l’intervento delle autorità per mettere in sicurezza l’area e gestire il traffico.

Il manto stradale cede e la strada chiude al traffico. Questo è quanto successo ad Ottavia con la circolazione vietata su via Casal del Marmo all'altezza della stazione Ottavia già dalla sera di martedì 10 marzo. La voragine Una voragine ha colpito la strada del quartiere del quattordicesimo.