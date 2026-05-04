Volturara Irpina tornano i festeggiamenti per il Santo Patrono

A Volturara Irpina si riaccendono i festeggiamenti dedicati al Santo Patrono, un evento che ogni anno richiama la comunità locale e visitatori. Nei giorni di celebrazione, la città si anima di tradizioni e momenti di aggregazione. Parallelamente, si avvicina un evento musicale di rilievo che vedrà la città trasformarsi in un palcoscenico per artisti e spettacoli dal vivo.

Volturara Irpina si prepara a trasformarsi, ancora una volta, in un prestigioso palcoscenico per la grande musica. In occasione dei solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono, Piazza Roma si conferma un vero e proprio "teatro a cielo aperto", ospitando alcune delle eccellenze storiche.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Volturara Irpina adotta il primo Piano Urbanistico Comunale Leggi anche: Volturara Irpina scrive la storia: approvato il primo Piano Urbanistico Comunale Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Strage di bovini sull'Ofantina: otto mucche morte, tre auto distrutte e quattro feriti. C'è anche un bambino; Maxi incidente sull’Ofantina, coinvolta una famiglia bagnolese; Poste Italiane, ad Avellino arriva il progetto Guida sicura; Non solo cinghiali: sull’Ofantina, a Volturara, una notte di paura tra auto distrutte, otto mucche uccise e quattro persone ferite, tra cui un bambino. Volturara Irpina, ragazzo ferito col fucile mentre cerca funghi: sotto osservazioneÈ ancora ricoverato al Moscati il ragazzo di 15 anni ferito da colpi di fucile mentre cercava funghi nei boschi di Volturara Irpina. Si trova nel reparto di Ortopedia e Traumatologia e ha dovuto ... ilmattino.it Volturara Irpina si conferma una comunità accogliente, viva e capace di valorizzare il proprio territorio. Un luogo ameno per bambini, giovani e famiglie, con aree picnic attrezzate, giochi, cavalli e spazi immersi nella natura che stanno diventando punto di riferi - facebook.com facebook